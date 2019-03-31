ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا عدد 3.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2634.86 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 166.4 مليون سهم محققة ما قيمته 103.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2181 صفقة لـ 33 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 16 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.42%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.30%، ثم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل بنسبة 7.41%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.92%.