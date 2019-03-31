ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحا عدد 28.97 نقطة ليصل إلى مستوى 8817.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.93% خاسرا عدد 34.66 نقطة ليصل إلى مستوى 3673.73 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.1 مليون سهم بقيمة 551 مليون ريال، وارتفعت أسهم 55 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.30%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%.