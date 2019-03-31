الرئيسية أخبار عاجلة إنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة الأحد، 31 مارس 2019 01:42 م مجلس الوزراء كتبت ـ هند مختار إضافة تعليق نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة . وأوضح "الإنفوجراف" أن المحافظة علي مساحة 38157 كم، وتضم مدن عمرانية جديدة هي الشيخ زايد و6 أكتوبر ، وتضم 8 أحياء و5 مراكز . إضافة تعليق الجيزة العيد القومي مئوية الجيزة السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز "غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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