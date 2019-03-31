إنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يحتفل بالعيد القومى لمحافظة الجيزة

كتبت ـ هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .

وأوضح "الإنفوجراف" أن المحافظة علي مساحة 38157 كم، وتضم مدن عمرانية جديدة هي الشيخ زايد و6 أكتوبر ، وتضم 8 أحياء و5 مراكز .