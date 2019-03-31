إطلاق أسم الشهيد عبد الرحمن سليمان عريف على مدرسة منزل نعيم الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق أسم الشهيد عبد الرحمن سليمان عريف، على مدرسة منزل نعيم الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية فاقوس.

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق أسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق أسم الشهيد على مدرسة منزل نعيم الاعدادية وبمخاطبة رئاسة المركز فاقوس باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة.

وعلي صعيد آخر، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم بحملة 100 مليون صحة ، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 3 مليون و 218 ألف و 855 مواطن ،وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 8259 حالة ، و إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 36 ألف و 403 حالة.