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الأحد، 31 مارس 2019 01:00 م
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إصابة 4 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره شرقى الهند

الأحد، 31 مارس 2019 12:30 م
إصابة 4 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره شرقى الهند خروج قطار عن مساره ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أصيب أربعة أشخاص اليوم الأحد، فى ولاية "بيهار" شرقى الهند، إثر خروج قطار عن مساره.

وذكرت قناة إن دى تى فى الإخبارية الهندية أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 9:45 من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، جراء خروج 13 عربة من عربات القطار عن مسارها ؛ دون أن يسفر ذلك عن وقوع وفيات، ولم يتم التحقق بعد من السبب وراء وقوع الحادث، ولا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.

يذكر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرين بجروح الشهر الماضى فى الولاية نفسها، جراء خروج قطار كان متجها إلى العاصمة الهندية (نيودلهى) عن مساره.

 


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خروج قطار عن مساره

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حادث قطار فى الهند




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