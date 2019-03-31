إصابة 4 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره شرقى الهند

نيودلهى(أ ش أ)

أصيب أربعة أشخاص اليوم الأحد، فى ولاية "بيهار" شرقى الهند، إثر خروج قطار عن مساره.

وذكرت قناة إن دى تى فى الإخبارية الهندية أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 9:45 من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، جراء خروج 13 عربة من عربات القطار عن مسارها ؛ دون أن يسفر ذلك عن وقوع وفيات، ولم يتم التحقق بعد من السبب وراء وقوع الحادث، ولا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.

يذكر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرين بجروح الشهر الماضى فى الولاية نفسها، جراء خروج قطار كان متجها إلى العاصمة الهندية (نيودلهى) عن مساره.