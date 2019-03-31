إصابة 4 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره شرقى الهند

أصيب أربعة أشخاص اليوم الأحد، فى ولاية "بيهار" شرقى الهند، إثر خروج قطار عن مساره.
وذكرت قناة إن دى تى فى الإخبارية الهندية أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 9:45 من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، جراء خروج 13 عربة من عربات القطار عن مسارها ؛ دون أن يسفر ذلك عن وقوع وفيات، ولم يتم التحقق بعد من السبب وراء وقوع الحادث، ولا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.
يذكر أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 36 آخرين بجروح الشهر الماضى فى الولاية نفسها، جراء خروج قطار كان متجها إلى العاصمة الهندية (نيودلهى) عن مساره.
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