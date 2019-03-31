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الأحد، 31 مارس 2019 03:11 م
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إحباط محاولة تهريب 21 ألف دولار عبر مطار القاهرة

الأحد، 31 مارس 2019 01:35 م
إحباط محاولة تهريب 21 ألف دولار عبر مطار القاهرة دولار-أرشيفية
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تمكنت الشرطة من ضبط راكب بميناء القاهرة الجوى لمحاولته تهريب أكثر من 21 ألف دولار أمريكى.
 
ويأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وخاصة جرائم تهريب النقد الأجنبى إلى خارج البلاد، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
وتمكنت الخدمات الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية) وبحوزته مبلغ مالى وقدره (21,200 واحد وعشرون ألف ومائتان دولار أمريكى) بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول الأجنبية، واعترف المتهم بملكيته للمبلغ المالى المضبوط بهدف استيراد بعض الأجهزة الرياضية من الخارج.
 
 

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