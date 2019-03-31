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أنور قرقاش: نقدر دور السعودية وموقع الخليج العربى لا يستوى إلا بدورها الرائد

الأحد، 31 مارس 2019 01:44 م
أنور قرقاش: نقدر دور السعودية وموقع الخليج العربى لا يستوى إلا بدورها الرائد الدكتور أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله
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أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بتصريحات الدكتور مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، حول السعودية، قائلا:" موقع الخليج العربى لا يستوى إلا بالدور الرائد للرياض".

وقال قرقاش:"تصريح معالى مرزوق الغانم وتقديره للدور السعودى فى غاية التوفيق، ويعبر عن تقديرنا جميعا للسعودية ودورها، موقع الخليج العربى لا يستوى إلا بالدور الرائد للرياض، هذه أبجديات العمل الخليجي، كانت وستبقى".

 

أنور قرقاش
أنور قرقاش

واعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن انعقاد الاجتماع الـ12 لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى مدينة جدة السعودية، أنه مؤشر خير ومدخل للشعوب الخليجية بقرب انتهاء الأزمة.

 


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السعودية

اليوم السابع بلس

مرزوق الغانم




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