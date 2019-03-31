video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يشدد على ضرورة توحيد الموقف العربى وتعزيز تماسكه

الأحد، 31 مارس 2019 02:57 م
أمير الكويت يشدد على ضرورة توحيد الموقف العربى وتعزيز تماسكه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
رسالة تونس مصطفى عنبر
إضافة تعليق

مصطفى-عنبر

 

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن الدول العربية تمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، مشددا على ضرورة مواجهة الظروف القاسية والتحديات، بالالتزام بتوحيد مواقف الدول العربية وتعزيز التماسك العربى وتجاوز الخلافات.

 

وشدد أمير دولة الكويت، خلال جلسة العمل العلنية للدورة العادية "الثلاثين" للقمة العربية المعقدة فى تونس اليوم الأحد، على ضرورة تطوير العمل التنموى المشترك، مؤكدا أنه بدون هذه الأساسيات لن تستطيع الدول العربية مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة.

 

وأضاف أنه فى حالة عدم مواجهة هذه التحديات من قبل قادة الدول العربية، فأن السؤال الذى سيطرح من قبل شعوبنا هو : "إلى متى سنظل عاجزين، عن الانتقال بأوضاع منطقتنا العربية إلى ما يحقق آمال وطموحات شعوبنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى يحمل الإدارة الأمريكية قراراتها الفردية المقوضة للسلام

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يؤكد ضرورة تنشيط التعاون العربى - الإفريقى

الملك سلمان: القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات السعودية

أمير الكويت

القمة العربية

قمة تونس

اخبار العرب




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة