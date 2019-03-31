أمير الكويت يشدد على ضرورة توحيد الموقف العربى وتعزيز تماسكه

رسالة تونس مصطفى عنبر

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن الدول العربية تمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، مشددا على ضرورة مواجهة الظروف القاسية والتحديات، بالالتزام بتوحيد مواقف الدول العربية وتعزيز التماسك العربى وتجاوز الخلافات.

وشدد أمير دولة الكويت، خلال جلسة العمل العلنية للدورة العادية "الثلاثين" للقمة العربية المعقدة فى تونس اليوم الأحد، على ضرورة تطوير العمل التنموى المشترك، مؤكدا أنه بدون هذه الأساسيات لن تستطيع الدول العربية مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة.

وأضاف أنه فى حالة عدم مواجهة هذه التحديات من قبل قادة الدول العربية، فأن السؤال الذى سيطرح من قبل شعوبنا هو : "إلى متى سنظل عاجزين، عن الانتقال بأوضاع منطقتنا العربية إلى ما يحقق آمال وطموحات شعوبنا".