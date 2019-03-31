أمير الكويت يدعو لنشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، إن الدول العربية تمر بتحديات كبيرة ويجب التأكيد على مواجهتها وتوحيد مواقفنا، داعيًا لتطبيق قرارات وتوصيات قمتى الكويت وبيروت التنمويتين، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

ودان أمير الكويت فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين، الاعتداء الإرهابى الذى طال الأبرياء فى نيوزيلندا، داعيًا العالم إلى نشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وحول القضية الفلسطينية، قال أمير الكويت، إن القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية والأولى، مشددا على أن أمن العالم سيبقى يعانى تدهوراً ما لم تحل القضية الفلسطينية.

وجدد أمير الكويت رفض بلاده لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.