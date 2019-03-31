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أمير الكويت: أى سلام لا يستند إلى إقامة دولة فلسطينية غير واقعى

الأحد، 31 مارس 2019 02:33 م
أمير الكويت: أى سلام لا يستند إلى إقامة دولة فلسطينية غير واقعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رويترز
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ذكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن أى ترتيبات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ستكون غير واقعية.

وقال فى كلمته فى افتتاح القمة العربية بتونس اليوم الأحد إن "العالم واستقراره سيبقى يعانى صداما وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة فى القضية الفلسطينية والتى تفضى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "أى ترتيبات لعملية السلام فى الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل".

 

 


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