أسبانيا تساهم بمساعدات إنسانية لمنكوبى إعصار إيداى فى موزمبيق

كتبت: إنجى مجدى

أرسلت أسبانيا إلى موزمبيق فريق المساعدة الأسبانية المسمى START وذلك فى إطار المساعدة الإنسانية التى تقدمها الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية AECID - لمنكوبى إعصار إيداى، الذى إجتاح مدينة بيرا الساحلية يوم 14 مارس الماضى والذى خلف أعدادا كبيرة من القتلى وتشريد المئات من المواطنين فى هذا البلد الأفريقى.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الاسبانية، الاحد، يتكون فريق المساعدة الأسبانية الذى يطلق عليه START - من 71 شخص- معروفون بستراتهم الحمراء - وهم من المتخصصين فى الخدمات الصحية العامة والدعم الفنى والصيدلة والرعاية النفسية بالإضافة إلى إداريين من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية - ويعملون من خلال مستشفى ميدانى مجهز لإجراء العمليات الجراحية وإستقبال الحالات المختلفة .