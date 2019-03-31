video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسبانيا تساهم بمساعدات إنسانية لمنكوبى إعصار إيداى فى موزمبيق

الأحد، 31 مارس 2019 04:15 م
أسبانيا تساهم بمساعدات إنسانية لمنكوبى إعصار إيداى فى موزمبيق رئيس موزمبيق
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
أرسلت أسبانيا  إلى موزمبيق فريق المساعدة الأسبانية المسمى  START   وذلك فى إطار المساعدة الإنسانية التى تقدمها  الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية  AECID - لمنكوبى إعصار إيداى، الذى إجتاح مدينة بيرا الساحلية يوم 14 مارس الماضى والذى خلف أعدادا كبيرة من القتلى وتشريد المئات من المواطنين فى هذا البلد الأفريقى.
 
 
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الاسبانية، الاحد، يتكون فريق المساعدة الأسبانية الذى يطلق عليه START - من 71 شخص- معروفون بستراتهم الحمراء  - وهم من المتخصصين فى الخدمات الصحية العامة والدعم الفنى والصيدلة والرعاية النفسية بالإضافة إلى إداريين من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولى والتنمية - ويعملون من خلال مستشفى ميدانى مجهز لإجراء العمليات الجراحية وإستقبال الحالات المختلفة .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موزمبيق: اكتشاف 138 حالة مصابة بالكوليرا عقب إعصار "إيداي"

موزمبيق

اعصار ايداى

فريق المساعده الانسانية




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة