أبو شقة: التعديلات الدستورية تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان وليس الحاضرين

كتب عامر مصطفى

كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، عن مراحل التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم عرض الصياغة من التعديلات الدستورية على الجلسة العامة، ثم يتم بعدها مناقشة المواد الذى تم تعديلها وعرض ما ننتهى إليه.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى محمد الباز، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أنه سيتم النداء بالاسم على النواب، ويتطلب الأمرموافقة ثلثى الأعضاء وليس الأعضاء الحاضرين فقط، وبعدها يتم الدعوة للاستفتاء، قائلا:"نقول للجميع أننا أمام القانون"، ويجب على وسائل الإعلام أن تؤكد على مشاركة الجميع وأن يقول رأيه بحرية ووضوح.

وتابع رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، يجب على المواطنين عدم سماع أى رأى مغرض، لأن كل دساتير العالم وارد تعديلها، ويجب على الإعلام أن يبصر الجميع بالمواد المعدلة، مؤكداً أن الدولة تؤسس لدولة ديمقراطية وسيادة القانون، وحرية الرأى إذا كان الرأى يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.