7.32 تريليون دولار حجم الأصول المالية الخارجية للصين فى 2018

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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبى، أن حجم الأصول المالية الخارجية للصين حتى نهاية عام 2018، بلغ 7.32 تريليون دولار، فيما بلغت ديونها الخارجية 5.19 تريليون دولار.

وذكرت المصلحة ، في بيان اليوم، السبت، أن حجم الأصول الاحتياطية في الصين ارتفع بواقع 18.9 مليار دولار في 2018، فيما بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 49.1 مليار دولار، بانخفاض عن 198.1 مليار دولار فى 2017، مشيرة إلى أن الحساب الجارى "لا يزال متوازنا بشكل أساسى".

وأضافت المصلحة أن الحساب الجارى للصين سجل فائضا على مدار 25 عاما متعاقبة، فيما بلغ الفائض ذروته بأكثر من 420 مليار دولار في 2008، لافتة إلى أن حسابات رأس المال والحسابات المالية للصين شهدت فائضا بلغ 111.1 مليار دولار في 2018، فيما سجلت الحسابات المالية غير الاحتياطية فائضا بلغ 130.6 مليار دولار.