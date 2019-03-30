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26 صورة تجسد عظمة وفخامة قصر عابدين

السبت، 30 مارس 2019 06:42 م
26 صورة تجسد عظمة وفخامة قصر عابدين قصر عابدين
كتب زكى القاضى
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رصدت اليوم السابع فى زيارة لقصر عابدين عظمة وفخامة العمارة المصرية على مر العصور، والتى تجسدت فى قصر عابدين، وهو القصر الذى ظل شاهدا على أحداث تاريخية مصيرية فى تاريخ مصر الحديث.

 

ويعد قصر عابدين أحد القصور الرئاسية فى مصر والمعروف باسم جوهرة القرن التاسع عشر وقد شهد من الأحداث التى ساهمت فى قيام مصر كدولة مستقلة حيث استخدم كمقر للحكم منذ إنشائه عام 1863وحتى عام 1952م، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكى الفرنسى بواسطة مهندسيين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسى "ليون روسو".

 

وتأتى هذه الزيارة على رأس خطة الدولة لتنظيم عدد من الزيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية بجمهورية مصر العربية للقصور الرئاسية، لإبراز ما تمتلكه الدولة من قصور تاريخية وأثرية عظيمة وما بها من مقتنيات ملكية وأثرية فريدة، تعكس أهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر الحديث الذى لا يقل أهمية عن تاريخها الفرعونى والإسلامى والقبطى.

قصر عابدين (1)
 

 

قصر عابدين (2)
 

 

قصر عابدين (3)
 

 

قصر عابدين (4)
 

 

قصر عابدين (5)
 

 

قصر عابدين (6)
 

 

قصر عابدين (7)
 

 

قصر عابدين (8)
 

 

قصر عابدين (9)
 

 

قصر عابدين (10)
 

 

قصر عابدين (11)
 

 

قصر عابدين (12)
 

 

قصر عابدين (13)
 

 

قصر عابدين (14)
 

 

قصر عابدين (15)
 

 

قصر عابدين (16)
 

 

قصر عابدين (17)
 

 

قصر عابدين (18)
 

 

قصر عابدين (19)
 

 

قصر عابدين (20)
 

 

قصر عابدين (21)
 

 

قصر عابدين (22)
 

 

قصر عابدين (23)
 

 

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