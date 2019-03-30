15 مدفن وتماثيل برونزية.. اكتشاف آثرى فى مدينة "أم القيوين" الإماراتية ..صور

كتب آسر أحمد

عثرت وزارة السياحة والآثار فى دولة الإمارات، فى اكتشاف جديد فى مدينة أم القيوين، على 15 مدفناً وجزءاً من وحدة سكنية وتماثيل برونزية وعملات إسكندر المقندونى وجرار فخارية وأسهم وحلى تعود إلى القرن الأول الميلادى.



مرحلة التنقيب

وانتهت عمليات التنقيب التى قادها فريق بحث من وزارة السياحة والآثار فى الإمارة بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في موقع "الدور"، بعد استمرارها لعدة اسابيع.



الآثار التى عثر عليها



المدافن التى تم العثور عليها

وفى تصريح نقلته وكالة الأنباء الاماراتية لـ"علياء محمد الغفلى"، مديرة عام دائرة السياحة والآثار، قالت إن مشروع التنقيب يأتى تماشياً مع استراتيجية حكومة أم القيوين، التى تهدف الى تشجيع عمليات البحث والتنقيب عن الآثار ودعمها وتنظيمها في مختلف المناطق الأثرية في الإمارة.



جانب من التنقيب



جانب من عملية التنقيب

وأضافت الغفلى، أن الهدف من المشروع هو كشف المزيد من المراحل التي مرت فى تاريخ موقع الدور الأثرى والذى يمتد إلى ما يزيد على ألفى عام.