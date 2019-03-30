وصول 1500 مراقب دولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

كييف أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمى باسم دائرة حرس حدود الأوكرانية أوليج سلوبوديان، اليوم السبت، وصول أكثر من 1500 مراقب دولى إلى أوكرانيا، لمراقبة الانتخابات الرئاسية التى ستجرى غدا الأحد.

وقال سلوبوديان - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "وصل نحو 76 مراقبا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، يوجد حاليا فى أوكرانيا أكثر من 1500 مراقب رسمى يمثلون 40 دولة".

وكان الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو قد وقع قانونا يمنع المراقبين الروس من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، كما تبنى البرلمان الأوكرانى قانونًا يحظر على ممثلى روسيا المشاركة فى انتخابات الرئاسة فى أوكرانيا كمراقبين.