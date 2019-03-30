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وزير نفط عمان يتوقع استقرار أسعار النفط بين 65-77 دولارا حتى نهاية العام

السبت، 30 مارس 2019 03:39 م
وزير نفط عمان يتوقع استقرار أسعار النفط بين 65-77 دولارا حتى نهاية العام النفط _ أرشيفية
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم، السبت، أن وزير النفط محمد بن حمد الرمحى، قال إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط العالمية بين 65 و75 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الحالي.

 

ونقلت عنه الوكالة أيضا قوله، أن عمان ملتزمة باتفاق أوبك بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، وحلفائهم من كبار مصدرى الخام خارج المنظمة حتى نهاية عام 2019.

 

وبموجب الاتفاق المبرم فى ديسمبر عام 2018، اتفق أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون، منهم روسيا على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الأول من يناير، ولمدة ستة أشهر.

 

وتشكل تحالف أوبك فى عام 2017، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار النفط إلى مثليها، وتجاوزت 60 دولارا للبرميل، وكان ذلك بشكل أساسى نتيجة لتخفيضات الإنتاج التى طبقها الأعضاء. وكشفت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبى للطاقة أمس الجمعة، أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى مايو أيار سيزيد 2.50دولار إلى 66.98 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى فى خمسة شهور.

 

لكن السعودية تواجه صعوبة فى إقناع روسيا بالالتزام لوقت أطول باتفاق أوبك وقد توافق موسكو على تمديد الاتفاق لثلاثة أشهر فقط، وإذا انسحبت روسيا من أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، فقد تتراجع أسعار النفط.

 

وفى سياق منفصل قال الرمحى، إن شركة النفط العمانية تجرى فى الوقت الراهن دراسة جدوى بشأن امتلاك حصة 30% فى مشروع مصفاة نفطية جديد على الساحل الجنوبى لسريلانكا.

 

وسيكون أول مشروع لإنشاء مصفاة فى سريلانكا منذ 52 عاما بعدما شيدت إيران مصفاة تعمل بطاقة إنتاج 50 ألف برميل يوميا بالقرب من العاصمة كولومبو لمزج خامات إيرانية خفيفة.


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