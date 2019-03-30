وزير النقل يتفقد محطة مصر ويستقل قطار المناشى ويستمع لشكاوى الركاب

كتب رضا حبيشى

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل محطة مصر، برفقة قيادات السكة الحديد، وتابع أعمال نظافة المحطة وفتح أنفاق المشاة، التى أمر بفتحها لتسهيل حركة الجمهور بالمحطة.

واستقل وزير النقل قطار المناشى من محطة مصر متوجها إلى معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوى الخدمة بالقطار ونظافته.

واستمع وزير النقل خلال توجهه لزيارة معهد وردان إلى شكاوى الركاب، وطالب بشراء التذاكر من منافذ بيعها الموجودة بالمحطة قبل استقلال القطار.

ويتفقد الوزير الذى يزور معهد وردان الخاص بتدريب العاملين بالسكة الحديد لأول مرة أقسام المعهد المختلفة، وأجهزة المحاكاة الخاصة بتدريب السائقين، وكيفية تدريب العاملين بأقسام المعهد المختلفة، كما يزور المدرسة الثانوية للنقل الموجودة بالمعهد، والتى يخرج منها كافة التخصصات الفنية التى تحتاجها هيئة السكة الحديد.