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وزير النقل: تغليظ غرامة ركوب القطار دون تذكرة لـ30جنيها درجة أولى و20 للثانية

السبت، 30 مارس 2019 01:29 م
وزير النقل: تغليظ غرامة ركوب القطار دون تذكرة لـ30جنيها درجة أولى و20 للثانية المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال الجولة
كتب رضا حبيشى
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تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات التى تم اتخاذها لتسهيل حركة دخول وخروج الركاب لمحطة القاهرة، بزيادة منافذ الدخول والخروج للمحطة بالإضافة إلى فتح نفق من جهة أحمد حلمى يسمح لدخول الركاب إلى أى رصيف من أرصفة المحطة أو الخروج لميدان رمسيس للعمل على سيولة الحركة ومنع الزحام على بوابات الدخول لأحكام السيطرة.

 

وأكد الوزير خلال تفقده محطة مصر صباح اليوم، أن عدم الحصول على التذكرة تعرض الراكب للغرامة والتى سيتم تغليظها لتصبح 30 جنيها لراكب الدرجة الأولى و20 جنيهًا لراكب الدرجة الثانية و10 جنيهات لراكب الدرجة الثالثة و5 جنيهات لراكب قطارات الضواحى كما سيتم تغليظ الغرامة الخاصة بالركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب مثل الركوب بين فواصل العربات او التسطيح أو السير على القضبان حفاظا على أرواح المواطنين.

 

 

 


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