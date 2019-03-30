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وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لافتتاح المؤتمر الدولى الـ6 للمنظومة التربوية

السبت، 30 مارس 2019 09:52 ص
وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لافتتاح المؤتمر الدولى الـ6 للمنظومة التربوية وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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وصل قبل قليل، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لديوان عام محافظة بورسعيد، قبل زيارة كلية التربية جامعة بورسعيد، لافتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس الذى يقام تحت عنوان التقويم فى المنظومة التربوية "المشكلات وضرورة التطوير"، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور محمد محمد سالم عميد الكلية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة، عقب الافتتاح مع ما يقرب من 400 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، ليجيب عن أسئلتهم المتعلقة بالعمالة المصرية فى الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودورة الوزارة فى خفض نسبتها، والقوانين المنجزة خلال فترة وجيزة، ودور القوات المسلحة والشرطة بدعم من الشعب فى اجتثاث الإرهاب الأسود الذى يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.

ويتناول اللقاء الوضع فى مصر، والمشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق الرابطة بين تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذى يوفر ملايين الدولارات من مصروفات استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى منه ثم تصديره للخارج. 

كما يلتقى "سعفان"، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد الغزاوى، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تعرض القيادات النقابية بمواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى، وكذلك الاستماع لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال.


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وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يفتتحان المؤتمر الدولى السادس للمنظومة التربوية

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