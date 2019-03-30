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وزير القوى العاملة من بورسعيد:مصر بقيادة السيسى ستحصل على مكانتها قبل 2030

السبت، 30 مارس 2019 01:19 م
وزير القوى العاملة من بورسعيد:مصر بقيادة السيسى ستحصل على مكانتها قبل 2030
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان "التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير"، برئاسة الدكتور محمد سالم، عميد الكلية، وذلك بالمركز الثقافي الترفيهي.
 
وشاهد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد  فور وصولهما للمركز الثقافي عرضا لكورال الأطفال بالزي الفرعوني وأعلام مصر، ثم فيديو عن المشروعات التي تشهدها بورسعيد، ثم إنجازات كلية التربية خلال الفترة الماضية.
 
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي، ستحصل على المكانة التي تستحقها قبل عام 2030، وذلك بتكامل الشعب مع قيادته وكافة الوزارات والمؤسسات، مشيرًا إلي أن المعلم بدايته طالب ويجب التعامل معه منذ بدايته كطالب في المدرسة، ثم الجامعة وإعداده للمستقبل منذ طفولته.
 
وأضاف وزير القوى العاملة، لا يصح أن نستمر فى معاملة أولادنا بما تربينا عليه، فآليات عَقدي الخمسينيات والستينيات لم تعد مناسبة في الوقت الحالي، لذلك يجب أن يشارك الطالب برأيه في العملية التعليمية، وتقييمها وهل يستفيد من المنظومة ومدى استيعابه لما يتلقاه.
 
 
ويشارك بالمؤتمر كل من، اللواء الدكتور مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق والخبير الاستراتيجي، والدكتور حسن البيلاوي، رئيس لجنه قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ملك زعلوك، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، وخبراء التربية وعمداء التربية في مصر والوطن العربي من دول المملكة العربية السعودية، الجزائر، والعراق.
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (1)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (2)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (3)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (4)
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (5)
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (6)
 
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (7)
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (8)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (9)
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (10)
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (11)
 
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (13)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (14)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (15)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (16)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (17)
 
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (18)
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (19)
 
المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية، تحت عنوان التقويم في المنظومة التربوية.. المشكلات وضرورة التطوير (20)
 

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