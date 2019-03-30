video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير العدل الأمريكى يرسل تقرير مولر كاملا للكونجرس منتصف أبريل

السبت، 30 مارس 2019 11:55 ص
وزير العدل الأمريكى يرسل تقرير مولر كاملا للكونجرس منتصف أبريل الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قال المدعى العام الأمريكى، وليام بار، أن تقرير نتائج تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، فى قضية التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، سيتم نشره بحلول منتصف أبريل، مضيفًا أن البيت الأبيض لن يطلع عليه قبل إرساله إلى الكونجرس.

 

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، فإن بار قال فى رسالة بعثها إلى رؤساء اللجان القضائية بالكونجرس، الجمعة،: "سيتمكن الجميع قريبًا من قراءته (تقرير مولر)".

 

ويبحث المدعون العامون فى مكتب المحقق الخاص وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون، لتنقيحه اى معلومات حساسة قبل إصداره، بما فى ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى السرية والمواد السرية والمعلومات الخاصة بالتحقيقات الفيدرالية المستمرة، بحسب رسالة بار.

 

وقال إن التقرير، الذى يغطى حملة موسكو لتخريب السباق الرئاسى لعام 2016، والتحقيق فى حقيقة تآمر أى من أعضاء حملة الرئيس دونالد ترامب وما إذا كان الرئيس قد عرقل التحقيق، يتكون من ما يقرب من 400 صفحة، بالإضافة إلى الملاحق. وأشار إلى إنه يعتزم الإدلاء بشهادته فى الكابيتول هيل أوائل مايو، بعد وقت قصير من نشر التقرير، لمناقشته مع المشرعين.

 

يأتى إعلان بار بعد دعوات وضغوط قوية من الكونجرس لكشف التقرير كاملا، غير مكتفيين بالإفادة التى قدمها من 4 صفحات والتى تبرأ ترامب أو ايا من أعضاء حملته من تهمة التواطؤ مع روسيا. ومرر مجلس النواب مشروع قرار بالإجتماع يطالب بكشف التقرير، لكن الديمقراطيون يدعو ايضا لإرسال ملفات التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يدعو لسحب جائزة "بوليتزر" من صحيفتى "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"

روبرت مولر

التدخل الروسى

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

الكونجرس

وزير العدل




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة