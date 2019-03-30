وزير العدل الأمريكى يرسل تقرير مولر كاملا للكونجرس منتصف أبريل

كتبت: إنجى مجدى

قال المدعى العام الأمريكى، وليام بار، أن تقرير نتائج تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، فى قضية التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، سيتم نشره بحلول منتصف أبريل، مضيفًا أن البيت الأبيض لن يطلع عليه قبل إرساله إلى الكونجرس.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، فإن بار قال فى رسالة بعثها إلى رؤساء اللجان القضائية بالكونجرس، الجمعة،: "سيتمكن الجميع قريبًا من قراءته (تقرير مولر)".

ويبحث المدعون العامون فى مكتب المحقق الخاص وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون، لتنقيحه اى معلومات حساسة قبل إصداره، بما فى ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى السرية والمواد السرية والمعلومات الخاصة بالتحقيقات الفيدرالية المستمرة، بحسب رسالة بار.

وقال إن التقرير، الذى يغطى حملة موسكو لتخريب السباق الرئاسى لعام 2016، والتحقيق فى حقيقة تآمر أى من أعضاء حملة الرئيس دونالد ترامب وما إذا كان الرئيس قد عرقل التحقيق، يتكون من ما يقرب من 400 صفحة، بالإضافة إلى الملاحق. وأشار إلى إنه يعتزم الإدلاء بشهادته فى الكابيتول هيل أوائل مايو، بعد وقت قصير من نشر التقرير، لمناقشته مع المشرعين.

يأتى إعلان بار بعد دعوات وضغوط قوية من الكونجرس لكشف التقرير كاملا، غير مكتفيين بالإفادة التى قدمها من 4 صفحات والتى تبرأ ترامب أو ايا من أعضاء حملته من تهمة التواطؤ مع روسيا. ومرر مجلس النواب مشروع قرار بالإجتماع يطالب بكشف التقرير، لكن الديمقراطيون يدعو ايضا لإرسال ملفات التحقيق.