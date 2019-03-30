video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

السبت، 30 مارس 2019 09:33 ص
وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير الماضى، تم رفع 18.8 مليون طن مخلفات فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى رفع أكثر من 3 مليون طن تراكمات تاريخية بمعدات المحافظات.

وأضاف شعراوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم غلق 420 مقلب تراكمات عشوائية، لافتا إلى أنه بلغ عدد فرق المتابعة والرصد الميدانى 3761 مرة لرفع كفاءة المنظومة 724 فرقة عمل، فيما تم عمل 425 عقد جمع، و27 عقد تدوير، فيما بلغت محطات المناولة الوسيطة 81 محطة، والمدافن المحكومة / الصحية تمثلت فى 47 خلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن "مبادرة هنجملها" نجحت فى زراعة 73500 شجرة من أنواع الزيتون والتين الليمون والرمان والجوافة، فى 11 محافظة، وجار تعميمها فى باقى المحافظات، لافتا أيضًا إلى نجاح مبادرة صوتك مسموع والتى شجعت كافة المواطنين على المشاركة التفاعلية والإيجابية فى الإبلاغ عن التراكمات من المخلفات فى الشوارع ومن ثم رفعها من جانب فرق عمل التدخل السريع بالمحافظات حيث بلغت نسبة شكاوى القمامة ما يقرب من 45 % وحل ما يقرب من 90 % منها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يوجه بتحويل أسوار جراجات النقل العام لمحلات تجارية

وزير التنمية المحلية: أرفض مصطلح فساد المحليات وتقديم أى متخاذل للمحاكمة فورا.. محمود شعراوى: إنفاق 50 مليار جنيه على البنية التحتية بالمحافظات.. وتقرير أسبوعى لمتابعة استعدادات كأس أمم أفريقيا.. صور

صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد ستادى القاهرة والسلام.. شعراوى:إنتهاء الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية نهاية مايو.. ويوجه بإصلاح الأرصفة قبل دهانها ورفع كفاءة الحدائق المحيطة بالاستادين

منظومه القمامه

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

القمامه

النظافه

منظومه النظافه




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة