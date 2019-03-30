وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير الماضى، تم رفع 18.8 مليون طن مخلفات فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى رفع أكثر من 3 مليون طن تراكمات تاريخية بمعدات المحافظات.

وأضاف شعراوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم غلق 420 مقلب تراكمات عشوائية، لافتا إلى أنه بلغ عدد فرق المتابعة والرصد الميدانى 3761 مرة لرفع كفاءة المنظومة 724 فرقة عمل، فيما تم عمل 425 عقد جمع، و27 عقد تدوير، فيما بلغت محطات المناولة الوسيطة 81 محطة، والمدافن المحكومة / الصحية تمثلت فى 47 خلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن "مبادرة هنجملها" نجحت فى زراعة 73500 شجرة من أنواع الزيتون والتين الليمون والرمان والجوافة، فى 11 محافظة، وجار تعميمها فى باقى المحافظات، لافتا أيضًا إلى نجاح مبادرة صوتك مسموع والتى شجعت كافة المواطنين على المشاركة التفاعلية والإيجابية فى الإبلاغ عن التراكمات من المخلفات فى الشوارع ومن ثم رفعها من جانب فرق عمل التدخل السريع بالمحافظات حيث بلغت نسبة شكاوى القمامة ما يقرب من 45 % وحل ما يقرب من 90 % منها.