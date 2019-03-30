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وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

السبت، 30 مارس 2019 02:48 م
وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتبت آية دعبس _ تصوير خالد كامل
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قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لتوفير كافة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تغيير بالأسعار، خلال شهر رمضان وما بعده، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مقرات السلع يوم الأحد المقبل، وأن عددها لن يقل عن العام الماضى.

 

وأضاف مصيلحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، قائلاً:"محدش اتحذف من بطاقات التموين، وشهر أبريل سيصل لبعض المواطنين رسائل، ومن لديه ملاحظات عليها، يتم التأكد من البيانات.

 

وتابع وزير التموين:"كل المتظلمين من الكهرباء، كان هناك بعض عدم الدقة فى البيانات، كما أن المواطنين الذين ثبت دخول عداداتهم على أكثر من وحده وغيرها من المشاكل تم بحث كل ذلك، مؤكدا أن الهدف ليس ظلم أي مواطن في مصر، بل حسن إدارة"

وأشار وزير التموين، إلى أن عملية الاستهداف متسمرة، وإجراء دراسات تحتوى أكثر من مؤشر للوصول إلى نتائج أكثر دقة حول الأسر المستحقة لبطاقات التموين، قائلا:"لن يكون هناك حق لأى مواطن ولن يحصل عليه".


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