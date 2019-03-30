وزير التعليم العالى يستعرض تقرير تمويل المشروعات البحثية بجامعتى طنطا وبني سويف

وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد الدين حجازى رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، حول بتمويل عدد من المشروعات البحثية بجامعتى طنطا وبنى سويف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور عماد حجازى، أكد أن هذا التمويل يأتى استمرارًا لدور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات ذات البعد القومى لكافة المجالات البحثية فى مصر، لافتًا إلى فوز الفريق البحثى بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا بمشروع إنشاء مركز التميز فى النانو والطاقة وقدره 10 ملايين جنيهًا، وذلك فى إطار دعم البحث العلمى بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية من خلال التمويل الفعال للمشروعات البحثية الواعدة والمبشرة بنتائج ومخرجات بحثية تعود بالنفع على الأولويات القومية.

وأضاف التقرير أن مركز التميز العلمى المزمع إنشاؤه بجامعة طنطا سوف يتضمن أحدث الأجهزة فى مجال الاختبارات الكهربية واختبارات المواد مما يؤهله للاعتماد الدولى بعد فترة انتهاء المشروع .

كما أشار التقرير إلى قيام الصندوق بتمويل مشروع بحثى ومركز تميز علمى بجامعة بنى سويف فى صعيد مصر؛ بهدف إنتاج المواد النانومترية اقتصاديا لتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال إنشاء مصنع صغير معتد ليكون مثالاً على ربط البحث العلمى بالصناعة لإنتاج مواد نانومترية موصفة ومعتمدة يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى تحديدًا، وذلك بتمويل قدره 8 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم إعداد هذا المركز كوحدة ذات طابع خاص لها لائحة مالية وإدارية مستقلة.

ولفت التقرير إلى تمويل مشروع لفريق بحثى من قسم الجــيولوجيا بكلية العــلوم بجـامعة بنى سـويف بمـبلغ وقـــدرة 700 ألف جنيهاً تحت عنوان " جيولوجية ورواسب الطفلة الزيتية بمنطقة شرق النيل ببنى سويف فى الصحراء الشرقية "، والذى يهدف إلى الكشف واستخراج المواد البترولية و الغاز الطبيعى بالمحافظة.