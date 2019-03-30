وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديرى المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات (بورسعيد – دمياط – الفيوم)، ومدن (15 مايو – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – الفيوم الجديدة).

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة للمواقع التى تعثرت شركات المقاولات المُنفذة لها، وإدارة التدفقات المالية لتتناسب مع معدلات التنفيذ، والمتابعة شبه اليومية لمواقع هذه الشركات، مشدداً على المتابعة الحثيثة والمرور الدورى، لمتابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ المختلفة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، حتى لا نصل إلى مرحلة إبداء الملاحظات على الأعمال المُنفذة عند الاستلام، ومن ثم يتم إعادة تنفيذ الأعمال مرة أخرى، مما يؤخر تسليم الوحدات لمستحقيها.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، مديرى المشروع بالمواقع المختلفة، فى المحافظات والمدن الجديدة، بمتابعة أعمال التنفيذ بشكل دائم، قائلاً لهم: "أنتم ملتزمون أمامى مباشرة بالموعد المحدد للانتهاء من التنفيذ.. ولن يتم مناقشة هذه المواعيد مرة أخرى.. وسيتم إعلان هذه المواعيد وسنلتزم بها جميعاً.. كل واحد يعرف مهمته إيه ويلتزم بيها.. أنا شخصياً بتابع كل المشروعات بشكل دورى".

وأكد وزير الإسكان، ضرورة وجود رؤية فى اختيار المقاولين لتنفيذ المشروعات المختلفة للوزارة، حتى لا يتم تعطيل العمل بهذه المشروعات بسبب الشركات غير الجادة، بجانب الإدارة الجيدة للتنفيذ، ومتابعة الأعمال بشكل دورى حتى نصل إلى تحقيق النسب المستهدفة، وإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة.

وتوجه الوزير بالشكر لمديرى مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الفيوم الجديدة، والذين انتهوا من تنفيذ الوحدات فى المواعيد المحددة، موجهاً بإثابة من يلتزم بالمواعيد المحددة للتنفيذ، من أجل خلق روح التنافس بين مديرى المشروعات، مما يعود بالنفع على سرعة معدلات التنفيذ.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ 8996 وحدة (377 عمارة) بمدينة بورفؤاد، وفى محافظة دمياط، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 576 وحدة (36 عمارة) بمركز كفر سعد، وفى محافظة الفيوم، تم وجارٍ تنفيذ 4128 وحدة (172 عمارة) بمناطق (شدموة بمركز اطسا – دمشقين بمركز الفيوم – طامية بمركز طامية – سنورس بمركز سنورس).

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 24960 وحدة سكنية (1040 عمارة) بمدينة 15 مايو، وإنهاء وتنفيذ 31248 وحدة سكنية (1302 عمارة) بمدينة العبور الجديدة، وتم وجارٍ تنفيذ 7296 وحدة بمدينة المنيا الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1152 وحدة بمدينة الفيوم الجديدة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع الإسكان الاجتماعى بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمع حضارى متكامل الخدمات للمواطنين.