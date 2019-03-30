وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصرى كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأرسل الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإلى كل من الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (حفظهم الله جميعًا).

ويهنئ وزير الأوقاف الشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى المجيدة.