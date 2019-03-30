وزير الأوقاف: نستهدف توزيع 1000 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بروتوكول التعاون الذى يتم توقيعه اليوم مع وزارة التموين، يهدف إلى توفير 500 طن سلع، لـ100 ألف أسرة من الفئات الأكثر احتياجا، وتم بالفعل توفير 300 طن أرز، و200 طن سكر، ونأمل توزيعه الأسبوع ما قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الفقراء يحتاجون إلى توفير تلك السلع مبكرا قبل شهر رمضان.

وأكد جمعة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة التموين اليوم، أن مشروع اللحوم، مر العام الماضى على اعلى مستوى، حيث تم توزيع 678 طنا، ومن المنتظر أن أجرى زيارة خلال الفترة المقبلة لوزير التموين حول اللحوم أيضا لهذا العام، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف طبقت أعلى معايير الشفافية فى التوزيع خلال العام الماضى، ويتم الإعلان بشكل دائم عن الكميات التى يتم توزيعها، بالتزامن مع عدم وجود أى مصروفات إدارية أو إعلانيه، قائلا: كل جنيه حصلنا عليه تم توزيعه تماما للفئات المستهدفة".

وتابع وزير الأوقاف: "العام الحالى نستهدف 1000 طن من اللحوم، وسيتم التعاقد أولا 500 طن كدفعة أولى، ويتم توزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، وسعر الصك 1500 جنيه، وسيتم عمل عرض فيلم تسجيلى لعرض تجربة وزارة الأوقاف العام الماضى، وجميعهم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف".