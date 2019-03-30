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وزيرة التخطيط: لو ترجمنا العمل المنزلى ماليا سنجد قيمة المرأة 458مليار جنيه

السبت، 30 مارس 2019 12:33 م
وزيرة التخطيط: لو ترجمنا العمل المنزلى ماليا سنجد قيمة المرأة 458مليار جنيه وزيرة التخطيط
كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى
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كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نسبة السيدات فى مجالس إدارات البنوك المصرية لـ 12%، ونسبة السيدات فى مجلس إدارة البنك المركزى 25%، ونسبة السيدات بين أعضاء مجالس إدارات الشركات والمجالس العامة 6%، ونسبة التمثيل فى النواب المصرى 15%، وكلهن نائبات فاعلات، ونسبة السيدات فى الحقائب الوزارية 25%، مشيرة إلى أن 91% من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية، كما أن 27% منهن يتحملن عبء الرعاية الصحية والأسرية.

 

 

وقالت خلال كلمتها باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىسى: "لو أردنا ترجمة العمل المنزلى والرعاية الأسرية ماليًا لعلمنا أن قيمة المرأة ماليا 458 مليار جنيه".

 

 

وأكدت أن المرأة المصرية تبذل جهودا كبيرة بمنتهى الأريحية وتؤدى دورها كطبيبة ومهندسة ووزيرة وغيرها، وتحملت تبعات الإصلاح الاقتصادى ودبرت وادخرت وأعادت تدبير أولويات أسرتها، ورغم كل التقدم فلا زال هناك بعض التحديات أهمها معدل البطالة، الذى يصل لـ 3 أضعاف الرجال، بالإضافة لنسبة الأمية التى تصل لـ 31% فوق عمر العاشرة، كما لا يوجد رؤساء جامعات من السيدات، وهذا الدور مجتمعى بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والدينية والمجتمعى المدنى، مضيفة: "المرأة هى المجتمع كله، وإذا أردت أن ترى تقدم أى مجتمع أنظر للمرأه".

 


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الرئيس السيسى

الام المثاليه

قاعه المناره

الاحتفال بيوم المراه المصريه

الرئيس عبد الفتاح السيسى




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