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السبت، 30 مارس 2019 09:40 م
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وزيرة البيئة: حجم المشاركة فى ساعة الأرض يعكس وعى مصر بالحفاظ عليها

السبت، 30 مارس 2019 09:19 م
وزيرة البيئة: حجم المشاركة فى ساعة الأرض يعكس وعى مصر بالحفاظ عليها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير السعودى محمد
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن حجم المشاركة اليوم فى ساعة الارض بالعاصمة الإدارية يظهر مدى حضارية مصر، ووعيها بأهمية ساعة الأرض، مشيرة إلى أن جميع​فئات الشعب تشارك اليوم فى ساعة الأرض "طلبة جامعات، ونواب برلمان وسفراء، وشخصيات عامة، ووزراء وغيرهم.
 
وأضافت وزيرة البيئة على هامش مشاركتها فى ساعة الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم نوجه رسالة هامة إلى العالم أن مصر فى مرحلة تحول اقتصادى، ولفت الأنظار الى وجود مدن صديقة للبيئة تستخدم الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، وتعمل على إعادة استخدام المياه واعادة تدوير المخلفات.
 
 
 
 
 
 
 

 


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