ننشر تفاصيل ملتقى أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إنطلاق أعمال ملتقى "أسبوع الشعوب" وذلك غداً الأحد، والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى، تحت شعار "بالسلام نبنى مستقبل الشعوب" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل الإدارة العامة للوافدين، إلى جانب مشاركة كوكبة من سفراء الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن الطلاب الوافدين ، ووفوداً من اكثر من 30 دولة عربية ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والبارزة فى مختلف المجالات ونخبة من نجوم الإعلام والرياضة والقافة والفن .

وأشار الدكتور طارق الجمال، إن هذا الحدث يعد الحدث الأكبر من نوعه والذى تنظمه الجامعة بهدف نشر ثقافة السلام والتسامح بين مختلف الشعوب وتعزيز أواصر التعاون بين كافة الدول العربية والإفريقية، إلى جانب إتاحة الفرصة للتقارب والتعارف بين مختلف الثقافات والحضارات من مختلف الدول .

وأضاف الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على تنظيم الملتقى، إن الملتقى يشهد فى يومه الأول عدداً من الفعاليات أولها الإفتتاح الرسمى للملتقى بالمبنى الإدارى بالجامعة، يعقبه ندوة حول "الأديان ونشر السلام بين الشعوب" والتى يحاضر بها أساتذة متخصصين من وزارة الأوقاف وقساوسة من الطائفة الإنجيلية وبيت العائلة، ويعقب ذلك افتتاح معرض تراث الشعوب بالقرية الأوليمبية، كما تشتمل الفعاليات الفنية الخاصة باليوم الأول على حفلاً فنيا للدول المشاركة ولقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية، وحفل للمطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى بالصالة المغطاة، ويلى ذلك جولة بالحرم الجامعى ثم فقرة فنية أخرى للمركز القافى اليمنى، وذلك بقاعة النيل، على أن تختتم فعاليات اليوم الأول حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الدينى بمسرح قاعة النيل.

أما فيما يخص فعاليات اليوم الثانى، فقد أضاف الدكتور شلقامى إنها تبدأ بماراثوان الدراجات والجرى بالحرم الجامعى، ثم مسيرة بعنوان "رسالة سلام للعالم من جامعة أسيوط" بمشاركة شباب الجامعات من الدول المختلفة، ويعقب ذلك ندوة بعنوان "دور الشباب والرياضة فى نشر السلام بين الشعوب"، كما تشتمل فعاليات اليوم الثانى أيضا على بعض المنافسات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر عن تطوير الأنشطة الطلابية بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة، ويعقبه أوبرت "الشركة" لطلاب الجامعة الطلاب الوافدين وذلك بقاعة النيل، ثم عرضاً لمسرحية "رؤى" لكلية التربية النوعية .

أما فعاليات اليوم الثالث تبدأ بافتتاح المعرض الفنى والثقافى بمدخل المبنى الإدارى ، يعقبه صالوناً أدبياً لطلاب الجامعة والطلاب الوافدين ، ثم ندوة للإعلامى حمدى رزق بعنوان" دور الثقافة والإعلام فى نشر السلام بين الشعوب " ، وندوة أخرى بعنوان " دور الشباب فى التنمية وريادة الأعمال " بقاعات المؤتمرات ، وفى المساء يبدأ حفل الصوت والضوء عن حضارات الشعوب المختلفة ويليه فقرات فنية للطلاب .

وفيما يخص فعاليات اليوم الرابع فقد أشار الدكتور شلقامى انها تشتمل على حفل ختام للملتقى وتكريم الضيوف المشاركين وتوزيع الدروع على الوفود المشاركة، إلى جانب عرضاً مسرحياً للفنان اشرف عبدالباقى بعنوان " جريمة فى المعادى .. مسرحية كلها غلط " وذلك فى تمام الثامنة مساءاً بقاعة النيل .