ملك تايلاند يجرد رئيس الوزراء السابق شيناواترا من أوسمة ملكية

بانكوك (رويترز)

ذكرت وثيقة منشورة فى الصحيفة الرسمية، اليوم السبت، أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن جرد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من أوسمة ملكية كانت ممنوحة له.

وجاء الأمر الملكى بعد أقل من أسبوع على انتخابات مثيرة للجدل أعلن فيها حزب سياسى مؤيد لتاكسين أنه يسعى لتشكيل "جبهة ديمقراطية" لمواجهة حزب يريد إبقاء زعيم الانقلاب العسكري، الذى حدث فى عام 2014، فى السلطة.

وقالت الوثيقة إن قرار الملك جاء نتيجة الحكم بإدانة تاكسين فى قضية فساد فى عام 2008 وفراره من البلاد وهو "سلوك معيب للغاية".

ويوم السبت الماضى أصدر الملك بيانا مفاجئا وغامضا عشية الانتخابات التى أجريت يوم 24 مارس آذار اقتبس فيه تعليقات لوالده الراحل بشأن ضرورة "تشجيع الأصلح من الناس على تولى حكم البلد ومنع الأسوأ منهم من الوصول إلى السلطة...وإشاعة الفوضى".