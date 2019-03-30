مطران المنيا: نهضة روحية فى عيد تدشين كنيسة الكاثوليك بالمحافظة

كتبت سارة علام

يترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، نهضة روحية بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك بمناسبة صوم القيامة المعروف باسم الصوم الأربعينى المقدس، ويستمر حتى غدا الأحد.

وأكد مطران المنيا، فى تصريحات خاصة، أن النهضة الروحية تأتى بمناسبة عيد تدشين الكنيسة الرابع فى الفترة من الخميس 28 مارس حتى الأحد 31 مارس، حيث يلقى آباء الكنيسة محاضرات وعظات من بينهم الآباء بولس نصيف وإبراهيم شفيق وناصر كرومر، مضيفًا: "بينما أترأس قداس عيد التدشين".

من جانبه قال الأب أنطون فؤاد، راعى الكنيسة مسئول مكتب التنمية بالإيبارشية، إن كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة تم تدشينها فى 29 مارس 2015 وهى تعد واحدة من الكنائس الكبرى على مستوى الطائفة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خاصة ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان وتنقله من جيل إلى جيل.