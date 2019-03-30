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مصرع 45 شخصا فى إيران بسبب الفيضانات والسلطات تخلى قرى بسبب الأمطار الغزيرة

السبت، 30 مارس 2019 05:06 م
مصرع 45 شخصا فى إيران بسبب الفيضانات والسلطات تخلى قرى بسبب الأمطار الغزيرة فيضانات ايران _ صورة أرشيفية
دبى (رويترز)
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قالت وسائل إعلام رسمية، إن السلطات عكفت اليوم السبت، على إخلاء قرى تهددها الفيضانات فى مناطق بجنوب غرب البلاد، فى ظل توقعات لخبراء الأرصاد بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة التى أودت بحياة 45 شخصا قبل أيام.

وذكر التلفزيون الرسمى أن السلطات تخلى 11 قرية على الأقل قرب نهرى دز وكرخه فى إقليم خوزستان، الغنى بالنفط فى جنوب غرب البلاد بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الصحة سعيد نمكى قوله إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى سيول بشمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار فى إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، ويتوقع أن تتحمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وطأة العواصف فى الأيام المقبلة.

 

 


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