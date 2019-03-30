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مستشار رئيس الوزراء يبث فيديو من جولة مصطفى مدبولى لتفقد ستاد القاهرة

السبت، 30 مارس 2019 04:32 م
مستشار رئيس الوزراء يبث فيديو من جولة مصطفى مدبولى لتفقد ستاد القاهرة جولة الدكتور مصطفى مدبولى لتفقد ستاد القاهرة
كتبت ريهام عبد الله
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بث هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لايف، من جولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتفقد أعمال تطوير ستاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هانى يونس خلال الفيديو "أرضية الملعب تفرح، الاستاد هيبقى تحفة معمارية، والعمل شغال على قدم وساق".

استاد القاهرة
استاد القاهرة

 

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفقد اليوم السبت إستاد القاهرة للمرة الثالثة علي التوالي لمتابعة اخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز ورفع كفاءة الاستادات التى سوف تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لكرة القدم.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده إستاد القاهرة الدولي آخر مستجدات التجهيزات التي تُجرى في الاستاد، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع المسئولين لمتابعة الموقف بالإستاد.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد في زيارته الأخيرة لإستاد القاهرة  على ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمداخل الرئيسية لإستاد القاهرة، وطرق دخول المشجعين، وكيفية الحصول على تذاكر الدخول بسهولة ويسر، كما شدّد على وضع كافة التسهيلات لدخول المشجعين والضيوف الأفارقة، وكذا جميع التجهيزات الخاصة بالمنتخبات الأربع والعشرين المشاركة في البطولة.
 
كما كلّف رئيس الوزراء بوضع نافورات في المداخل الرئيسية للإستاد، مع استغلال جميع المساحات المتاحة في أعمال التطوير، بحيث تُظهر الاستاد في أبهى صورة، لافتاً إلى ضرورة أن تشمل خطة التطوير كبائن المُعلقين، وغرف الملابس الخاصة باللاعبين، كما كلّف مدبولي بوضع شاشة عرض ضخمة داخل الملعب، ليتسنى نقل أحداث المباريات بشكل واضح للجماهير، مع الوضع فى الاعتبار الاهتمام بكافة الحمامات الخاصة باللاعبين والجمهور، وزيادة عدد أبراج الإنارة فى كافة أنحاء الاستاد ومراجعة نظم الإضاءة بها.
 

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