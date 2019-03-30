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السبت، 30 مارس 2019 06:40 م
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محافظ مطروح: إنشاء مجلس للتنمية الزراعية والوقوف على احتياجات الأهالى

السبت، 30 مارس 2019 06:20 م
محافظ مطروح: إنشاء مجلس للتنمية الزراعية والوقوف على احتياجات الأهالى جانب من اللقاء
مطروح – حسن مشالي
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قرر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، إنشاء مجلس أعلى للتنمية الزراعية برئاسته، بهدف تحقيق تنمية زراعية حقيقة والنهوض بالثروة الحيوانية، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية المعنية، وعقد اجتماعا شهريا لمراجعة ما يتم تفعيله من قرارات وأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ مطروح، وبحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام، مع مربى الثروة الحيوانية ومديرى الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة.

 ووجه المحافظ، بحصر جميع المناطق الأكثر احتياجا، لدعم التنمية الزراعية بها ومطالب الأهالى على أرض الواقع، خاصة فى مجال إنشاء الآبار، لإقامتها فى أماكنها الصحيحة، لتحقيق أقصى استفادة، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات بالآبار المنشأة والآبار التى تحتاج لصيانة، مع مراجعة الخطط الموجودة وتوحيد الجهود لتحقيق العدالة فى التوزيع.

كما وجه محافظ مطروح، بالعمل على إعادة ترميم وتطهير الآبار الرومانية والاستفادة منها، والعمل على توفير تقاوى قمح وشعير منتقاة، من وزارة الزراعة، لتتحمل الظروف المناخية بمطروح، بالإضافة إلى منع دخول أية شتلات للنخيل والزيتون لواحة سيوة من خارج المحافظة، والعمل على تحسين الشتلات، وعمل خطة لزيادة أعداد الشباب المستفيدين من عمل مزارع نموذجية وعددهم 160 شابا كتجربة ناجحة.

وكلف محافظ مطروح، مدير الطب البيطرى، بتكثيف حملات تحصين الثروة الحيوانية، مع حصر الأعداد والتكلفة مع تقديم الدعم اللازم وفق الإمكانيات المتاحة، والتصديق على شراء خمسة مواتير للرش بالتحصينات اللازمة للثروة الحيوانية.

 


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