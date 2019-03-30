محافظ القليوبية يستعرض مقترحات لتطوير القناطر الخيرية

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفني، واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومدير الشئون الهندسية والتنظيم بالقناطر الخيرية، لعرض مقترح ورؤية هندسية لتطوير وتخطيط مدينة القناطر الخيرية لجذب الاستثمار السياحى وتحويل المدينة إلى الطابع السياحى والاستفادة من كل المقومات الطبيعية التى تمتاز بها المدينة فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز والفريد.

واستعرض المحافظ، رؤية المكتب الهندسى والتى تتميز بالتصميم البسيط من خلال استغلال المقومات الموجودة بالمدينة وإضافة بعض المقومات الأخرى كإقامة فندق ومنطقة ريفية ومنطقة للمطاعم وأماكن للتنزهات والصيد والرحلات النيلية.

ومن جانبه أكد المحافظ، أنه تم الاجتماع بالعديد من المكاتب والشركات الهندسية المتخصصة فى ذات المجال وذلك بهدف الوصول إلى فكرة مناسبة سيتم عرضها على القيادة السياسية لتبنى المشروع، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية على أرض القناطر الخيرية هو السبب الرئيسى الذى يقف عائقا أمام تنفيذ أى خطط لتطوير المدينة، ولذا فأنه تم التنسيق لعقد اجتماع وزارى يجمع كافة الأطراف لتسهيل اتخاذ قرار لتطوير المدينة وعودتها إلى سابق عهدها كمدينة يقصدها الزوار محليا وعالميا.