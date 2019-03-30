محافظ القليوبية: حملات مكبرة لرفع الاشغالات علي الطريق الدائري لتيسير الحركة المرورية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لتنفيذ حملة مكبرة بالطريق الدائرى بقليوب حيث قامت الاجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير العام المساعد، وبحضور حامد طلبة برفع الاشغالات وإزالة كافة الأكشاك المتواجدة على الطريق الدائرى وتم تحرير محاضر ازالة كافة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

في السياق ذاته، أصدر المحافظ، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولاً بأول، وإزالة الإشغالات وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق.

وشدد المحافظ، على إزالة الأكشاك المخالفة والعشش العشوائية المقامة على جانبي الطرق الرئيسية، والتي تربط بين مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.