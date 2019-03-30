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محافظ الغربية: تخصيص 7648 من أراضى أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها

السبت، 30 مارس 2019 04:02 م
محافظ الغربية: تخصيص 7648 من أراضى أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 5 قطع من الأراضى أملاك دولة بالمجان بمساحات مختلفة بعدد من القرى على مستوى مراكز المحافظة، بإجمالى مساحة 7648 م2 لإقامة عدد من المشروعات الخدمية، والتى تعمل على زيادة المشروعات الخدمية التى تؤدى إلى تحسين مستوى الخدمات لمواطنى محافظة الغربية.

حيث تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 4278م2 بالقطعة رقم 178 بحوض الخرسة بزمام مدينة السنطة لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان إجتماعى عليها، كما تم تخصيص قطعه أرض مساحتها 678م2 ضمن القطعة رقم 384 من القطعة رقم 4 أصلية بحوض أبو نجيلة بزمام قرية تطاى مركز السنطة لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة إسكان إجتماعى عليها.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعه أرض مساحتها 1898م2 بالقطعة رقم 425 بحوض زيط قسم ثان ناحية الأنبوطين مركز السنطة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لتقنين وضع مدرسة الدكتور لطفى عمر الإعدادية المقامة عليها وتخصيص قطعه أرض مساحتها 392م2 بالقطعة رقم 9 بحوض الغمرى بزمام قرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى لإقامة منافع لملعب نادى محلة أبو على الرياضى "غرفه خلع ملابس – حمامات" وتخصيص قطعة أرض مساحتها 402م2 تقع أمام مبنى المرور بمركز ومدينة طنطا لصالح وزارة الداخلية لإقامة مبنى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات عليها.

وأكد اللواء هشام السعيد أن قرارات التخصيص تأتى فى إطار حرص الدولة على زيادة عدد المشروعات الخدمية بالقرى والعزب لتكون مستوى الخدمات التى تقدم بها على مستوى مدن المحافظة.

 

 


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