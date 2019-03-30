محافظ الجيزة يفتتح النافورة المضيئة بشارع الهرم

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة تطوير وتجميل شارع الهرم وإضافة العناصر الجمالية عليه ليتلاءم مع مكانته باعتباره أحد المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية .

وافتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء النافورة المضيئة بشارع الهرم، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الجيزة وعدد من الوكالات الإعلانية .

وأكد راشد أن المحافظة تطبق منظومة جديدة فى إدارة الإعلانات، حيث تتعاون مع عدد من شركات الدعاية والإعلانات لتنفيذ مظاهر جمالية من دهان جسور الكبارى والأنفاق وإنشاء نافورات وجميعها دون تحمل المحافظة أى مقابل مادى لعدم تحميل ميزانية المحافظة أى أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة المحافظة لتطوير وتجميل الطرق والمحاور وإعادة الرونق الحضارى للميادين .

وشهد أعمال افتتاح النافورة المضيئة فى بداية شارع الهرم كل من اللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد.

ولاقت النافورة إعجابا واستحسانا كبيرا من المواطنين المترددين على الطريق، حيث بادروا فى التقاط الصور التذكارية أمامها، خاصه أن محافظة الجيزة تحتفل بعد ساعات بالذكرى المئوية لعيدها القومى.