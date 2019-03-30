محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن الجديد آليات التعاون مع المحافظة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، آليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مع اللواء عاطف مهران مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية الجديد، والذى عين خلفا للواء محمد على حسين مدير الأمن السابق، وحضراللقاء المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتيرالعام المساعد

وتأتى زيارة مدير الأمن للمحافظ بمناسبة توليه المنصب الجديد والتشاور مع المحافظ فى التنسيقات الأمنية المتعلقة بشئون المنطقة وآليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، من أجل الحفاظ على الإستقرار للوضع الأمني فى المحافظة، والحفاظ على المصلحة العامة للجميع، وخدمة المواطن أولا وأخيرا.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال اللقاء على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب المحافظة ومواطنيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و فى إطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون