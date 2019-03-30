محافظ الإسكندرية: تم التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية: إن هناك حالة من الاستنفار فى جميع أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية "نوة عوا"، منوها أن المحافظة قد تعرضت منذ فجر اليوم لأمطار غزيرة تسحبها رياح شديدة وتم التعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكد أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة طارئة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن الانتشار والتمركز لسيارات ومعدات الصرف الصحى بجميع المناطق الحيوية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بالمرور الميدانى المستمر لمتابعة أعمال كسح وشفط وتصريف مياه الأمطار والتأكد من كفاءة التصريف خلال النوة الحالية؛ تابع حمدى عبد العليم شامه، رئيس حى المنتزة أول أعمال شفط مياه الأمطار من شارع الجراچ بسيارتين مدمجة.

كما تابع اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزه ثان أعمال كسح مياه الأمطار بشارع مصطفى كامل وعددا من الشوارع المتفرقة بنطاق الحى.

وتفقد حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، بتفقد أعمال كسح مياه الأمطار بمعدات وعمال الحى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، وذلك بالطريق الزراعى أمام نادى الاتحاد وشارع 14 مايو أمام البنزينة، وأمام مديرية الأمن، وفى منطقة سموحة بدوران فيكتور عمانويل ومدخل قرية الرابعة الناصرية وأمام مدينة آسيد وأمام مرور أبيس وأمام جرين بلازا وشارع فيكتورعمانويل وشارع ألبرت الأول، وأمام كلية التمريض.

وتابع اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب أعمال شفط مياه الأمطار بنطاق الحى لمنع أى تراكمات وأيضا أعمال شركة الصرف الصحى من التمركزات الثابتة وفرق التدخل السريع التى تخدم طريق القبارى السريع أمام محولات كرموز، وأمام بشاير الخير3، وشارع المكس وشارع ابن طولون.

وتفقد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس حى العامرية أول أعمال كسح الأمطار بمدخل عبد القادر وأمام مسجد الفرقان على الصحراوى وبجوار كوبرى مرغم.

وتابع المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حى العامرية ثان شفط تجمعات مياه الأمطار من مدخل ومخرج طريق الكافورى.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من المناطق الحيوية وذلك ببرج العرب القديم شارع جمال عبد الناصر أنور السادات وحسن علام وبقرية بهيج بشارع السكة الحديد ومركز الشباب والعذبة الغربية بالإضافة إلى تسليك بعض الفتحات على جانبى طريق جمال عبد الناصر لتصريف مياه الامطار على الزراعات.