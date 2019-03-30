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محافظة القليوبية تطفئ أنوار الجهات غير الحيوية احتفالاً بساعة الأرض اليوم

السبت، 30 مارس 2019 05:30 ص
محافظة القليوبية تطفئ أنوار الجهات غير الحيوية احتفالاً بساعة الأرض اليوم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة تحتفل مساء اليوم السبت 30 مارس الجارى بـ "ساعة الأرض ‪"، وذلك تزامنا مع الحدث البيئى العالمى، الذى تشارك فيه معظم دول العالم، بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8:30 مساء حتى 9:30 مساءا ، ويتم الاحتفال به فى السبت الأخير من شهر مارس.

ولفت إلى أن اختيار هذا التوقيت لقربه من موعد الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض، والهدف الرئيسي منها مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة. 

وأوضح، أنه سيتم تنفيذ فاعلية الاحتفال ساعة الأرض بإطفاء الإنارة الخارجية، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية فى هذا التوقيت خاصة المستشفيات والجهات الحساسة والأمنية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك‪.

وأضاف المحافظ، أن احتفالية "ساعة الأرض"، دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن وسليم تماماً، وعدم إطفاء أى أضواء وأجهزة يترتب عليها أخطار بأى شكل سواء على الأفراد أو الاماكن العامة أو الخاصة، ومن المهم أن لا يكون أى فرد أو مكان في وضع غير آمن، ويجب على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل اتخاذ أى قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

 

 


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