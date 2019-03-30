محافظة البحيرة تطفئ أنوراها ساعة للمشاركة فى فاعليات مبادرة ساعة الارض

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة عن مشاركة المحافظة فى فاعليات الحدث البيئي العالمي ساعة الارض و ذلك من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 مساء اليوم السبت عن كافة الجهات والهيئات ومجالس المدن ومراكز الشباب والحدائق العامة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة .

الجدير بالذكر أن مبادرة ساعة الارض هى أكبر حدث بيئي عالمي بدأ في سيدني باستراليا عام 2007 وشارك به 2 مليون شخص لتتنامى المشاركة خلال الأعوام الماضية وتصل إلى 3,5 مليار شخص حول العالم، وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة منذ عام 2009 ليصبح احتفالا سنويا يتم خلاله التأكيد على دور المشاركة المجتمعية في مواجهة مشكلات البيئة وخاصة آثار التغيرات المناخية وأهمية ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة للحد من الانبعاثات المؤدية لظاهرة تغير المناخ.