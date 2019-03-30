مايا مرسى: الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة والرئيس أول مدافع عن حقوقنا

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الاحتفالية هذا العام بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية ونجاحها ومثابرتها ووقوفها بجانب الوطن وتشريفها لمصر فى الداخل والخارج، والتى ينحنى له الجميع احتراما وتقديرا لماضيها، وعظمة حاضرها.

وأضافت مايا مرسى، خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أن الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها، وعملت على أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق، وما زال الرئيس هو المدافع الأول عن المرأة المصرية ومساندها، ويحلم لها بالمزيد والمزيد، وتابعت "أذكر مقولة سيادتكم.. لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق آمالكن، فقط عليكم مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم والإرادة، وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق الآمال والأحلام.. فشكرا سيادة الرئيس".

ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "سيدى الرئيس. جابر الخواطر.. جبرت نفوسا كسرت وقلوبا فُطرت.. وأجساما أرهقت.. وأشخاص أرواح أحبابهم استشهدت.. سيدى الرئيس من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله من جوف المخاطر.. فكل التحية والتقدير لسيادتكم".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار السيسى، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتقطا صورة تذكارية مع عدد كبير من المكرمات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لدى وصولهم إلى مقر الاحتفالية.