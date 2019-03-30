لجنة المرأة بالجمعية "المصرية اللبنانية" تشارك فى احتفالات يوم المرأة

كتب هانى الحوتى

شاركت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالى فى احتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسى بيوم المرأة المصرية، وقالت الغزالى، أن مصر قدمت نموذج مشرف فى دعم وتمكين المرأة فى كافة مناحى الحياة، مضيفة إلى أن المرأة المصرية اثبت جدارتها واستحقاقها لدعم القيادة السياسية لدورها وفى توليها ارفع المناصب الحكومية وفى مجالات السياسية والتجارة والاقتصاد والعمل المجتمعى.

واشادت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم المرأة ودعم دورها التنموى بجانب توجيهه للحكومة بدعم المرأة المصرية وتمكينها فى كافة مناحى الحياه وفى العمل الحكومى.

وأضافت أن مشاركة المرأة المصرية فى العديد من المجالات التنموية وما قدمته من انجازات عديدة على المستوى الوزارى ومنصب المحافظ بجانب دور سيدات الأعمال الرائد فى مجالات الاستثمار والمسئولية المجتمعية تمثل نموذج فى الوطنية والمشاركة المجتمعية.

وأضافت الغزالى، أن المرأة المصرية قدمت تضحيات عديدة واثبت بالتجربة أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب والتفانى فى العمل والإنتاج والإدارة، مشيدة بما قدمته رموز المرأة المصرية من إنجازات على المستوى الوزارى والعمل الحكومى ومن أبرزهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ورانيا المشاط وزيرة السياحة وهالة السعيد وزيرة التخطيط ونبيلة مكرم وزيرة الخارجية وياسمين فؤاد والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والعديد من النائبات وفى مناصب المحافظ بجانب مشاركتها الفعالة بمجلس النواب وفى العديد من المناصب.

وقالت أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تثمن جهود الرئيس السيسى بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن لجنة المرأة بالجمعية تحرص دائما المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والندوات الخاصة بالمرأة وتقديم أبرز النماذج المشرفة وتكريمها ودعم مشاركتها المجتمعية بجانب ابراز دورها التنموى وعلى مستوى سيدات الأعمال والرياضيين والفنانيين ومختلف مناحى الحياة.