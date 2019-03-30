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السبت، 30 مارس 2019 03:41 م
خالد صلاح
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قوافل طبية من الداخلية لعلاج المرضى بسجن الفيوم وبنها

السبت، 30 مارس 2019 02:50 م
قوافل طبية من الداخلية لعلاج المرضى بسجن الفيوم وبنها قوافل طبية_أرشيفية
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وجه قطاع الخدمات الطبية بالشرطة، قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن الفيوم) وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

 

وتم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن مركز شرطة بنها) وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء ورجال الشرطة والعاملين بالمركز وصرف الأدوية اللازمة لهم.

 

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.


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