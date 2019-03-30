قوافل طبية من الداخلية لعلاج المرضى بسجن الفيوم وبنها

وجه قطاع الخدمات الطبية بالشرطة، قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن الفيوم) وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن مركز شرطة بنها) وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء ورجال الشرطة والعاملين بالمركز وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.