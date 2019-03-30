قرينة الرئيس السيسى: نساء مصر قادرات على مواجهة التحديات وصنع المستحيل

كتب محمد الجالى

أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية ، أن نساء مصر قادرات على مواجهة التحديات وصنع المستحيل.

وقالت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعى :"سعدت بحضورى اليوم احتفالية المرأة المصرية حيث رأيت فيها نماذج من عظيمات مصر الرائعات اللائى وجدت فيهن الأم الرائعة والمعلمة المخلصة والطبيبة المتفوقة والشاهدة على العصر، كما وجدت فيهن الحفظ للقيم والمبادئ والأخلاقيات التى تشبه بلادنا فى الأصالة والعراقة".

وأضافت :" أود أن أشكر كل امرأة لازالت تقدم كل ما لديها لتثبت أن المرأة المصرية هى مثال الإرادة والقوة والتضحية وأن نساء مصر فى كل العصور قادرات على مواجهة التحديات وصنع المستحيل".