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السبت، 30 مارس 2019 09:54 م
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قاض أمريكى يلغى أمرا تنفيذا لترامب باستئناف التنقيب عن البترول فى المحيط الشمالى

السبت، 30 مارس 2019 09:39 م
قاض أمريكى يلغى أمرا تنفيذا لترامب باستئناف التنقيب عن البترول فى المحيط الشمالى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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ألغى قاض أمريكى الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عام 2017 بإلغاء الحظر المفروض على عمليات التنقيب فى مناطق شاسعة من المحيط المتجمد الشمالى والمحيط الأطلنطي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن القاضى شارون جلاسون أكد أن ترامب "تجاوز سلطاته الرئاسية" بإلغاء هذا الحظر المفروض خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما فضلا عن أن إلغاء مثل هذا الحظر يستلزم إصدار قانون من جانب الكونجرس الأمريكي.

وكانت عدة جماعات مدافعة عن البيئة بالولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية طعنا على الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب فى أبريل 2017.

وكان الرئيس الأمريكى السابق أوباما قد أصدر هذا الحظر عام 2015 بغرض حماية الدببة القطبية وعجول البحر وحيوانات الفقمة / عجول البحر / وسكان القرى الواقعة بولاية الاسكا والتى تعتمد على هذه الحيوانات فى حياتها اليومية ، فيما شمل الحظر ايضا مساحة قدرها نحو ستة الاف ميل مربع تقع فى المحيط الاطلنطى بغرض حماية الثدييات البحرية والحواجز المرجانية فى الاعماق فضلا عن الاسماك والحيتان فى تلك المناطق .

 


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قاض أمريكى

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