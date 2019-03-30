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فيديو وصور .. نائب رئيس جامعة أسيوط: تجهيز أول وحدة للمشروعات الابتكارية والابداع الطلابى

السبت، 30 مارس 2019 02:30 م
فيديو وصور .. نائب رئيس جامعة أسيوط: تجهيز أول وحدة للمشروعات الابتكارية والابداع الطلابى المؤتمر السنوى لأبحاث كلية الصيدلة بجامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، عن البدء فى تجهيز أول وحدة بالجامعة للمشروعات الابتكارية والإبداع الطلابى والمقرر إطلاق عملها مع بداية العام الدراسى الجديد 2019/ 2020 والتى تهدف إلى دعم وتبنى الابتكارات الطلابية فى كافة المجالات وتشجيع البحث العلمى لهم تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وهو ما يأتى متواكباً مع إستراتيجية الدولة فى تطوير العلم ودعم العلماء تقديراً لدورهم فى بناء الأمم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت، لأعمال المؤتمر السنوى الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود شيحة عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسين الصباغ ممثلاً عن أكاديمية البحث العلمى، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محروس عثمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود البدرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور أبو بكر مصطفى منسق المؤتمر ولفيف من ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى جانب حشد من الطلاب بمختلف الفرق الدراسية .

وأشادت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بشباب جامعة أسيوط وطلابها المتميزين وما يقومون به من نشاط واعد وإيجابى مضيفةً أن كلية الصيدلة واحدة من أكبر كليات الجامعة والتى تقوم بدور رائد فى مجال البحث العلمى والمتعلق بشكل مباشر بقطاع حيوى وهو القطاع الطبى والذى يمثل ما يقدمه من خدمة بحثية متميزة تحقيقاً لرسالة الجامعة فى تسخير ما تقدمه من علم لصالح وطنها ، موجهة دعوتها لطلاب الصيدلة فى مواصلة عملهم البحثى الدءوب والذى يمثل اجتهاداً طبياً وإضافة هامة فى العمل الكلى للكلية والذى يهدف إلى المساهمة فى تطوير الخدمة العلاجية والمساهمة فى إنقاذ الأرواح ورفع نسبة الشفاء فى مختلف الأمراض .

وأوضح الدكتور محمود شيحة، عميد كلية الصيدلة، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب لعرض أبحاثهم فى مختلف تخصصات العلوم الصيدلية وذلك انطلاقاً من حرص الكلية على تشجيع الطلاب على البحث العلمى القائم على الإبداع والابتكار وتنمية قدراتهم العلمية وتبنى العناصر المتميزة منهم مشيراً إلى نجاح طلاب بالفعل فى نشر إنتاجهم العلمى فى مجلات علمية بارزة ، مضيفاً أن المؤتمر يشهد مشاركة فاعلة وحماسية من الطلاب مع إجراء تقييم للأبحاث والبوسترات المتنافسة ، مضيفاً أنه من المقرر أن يشهد ختام اليوم الإعلان عن أفضل الأعمال الفائزة فى المؤتمر.

 

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (3)
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

 

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (5)
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

 

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (9)
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

 

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (10)
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط

 

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط (11)
انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط 

 

 


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